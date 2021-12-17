Шмыгаль ответил СБУ: проблема с нехваткой угля для украинских ТЭС решена

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос первого замглавы комитета Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко относительно обеспокоенности Службы безопасности Украины по этому вопросу.

Напомним, что накануне вечером СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем впятеро ниже плановых.

"По наличию угля: на сегодняшний день баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. То есть сегодня с углем проблематика, по информации Министерства энергетики, решена. По запасам газа: их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, все необходимые решения для обеспечения стабильности энергетической системы "правительством приняты и принимаются в оперативном порядке".

Ранее Шмыгаль уже неоднократно заявлял о том, что топлива, как угля, так и газа, для прохождения отопительного сезона Украине хватит.

Отметим также, что накануне в порт "Южный" прибыло уже третье из семи законтрактованных компанией ДТЭК судов с углем из США и Колумбии для нужд ТЭС госкомпании "Центрэнерго". Всего же должно прийти 470 тысяч тонн.