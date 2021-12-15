Денис Шмыгаль уверяет, что газа и угля хватит для прохождения отопительного сезона

В Украине достаточный объем энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, а тарифы для населения расти не будут. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленные предприятия", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам премьера, "страшилки о том, что у нас уже к зиме закончиться уголь, оказались очередным фейком".

Денис Шмыгаль подчеркнул, что согласно данным Министерства энергетики в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн.

"Активизирована работа по развитию внутренней добычи, для чего необходимо в том числе обеспечить погашение всех долгов по зарплате перед шахтерами. По данным министра энергетики, на эти цели будут направлены свыше 700 млн грн", – сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что тарифы для населения на тепло, горячую воду и газ в этом отопительном сезоне не будут расти.

"Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – резюмировал премьер.

При этом, несмотря на постепенное накопление угля на складах энергогенерирующих предприятий, запасы, напомним, остаются крайне далеки даже от гарантированных минимумов. Так, к 14 декабря, по данным Минэнерго, на украинских ТЭС находилось 459,6 тысячи тонн угля, что почти втрое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (1314,8 тысячи тонн), но все же на 18% больше, чем на начало декабря (388,3 тысячи тонн).

Отметим также, что из-за острой нехватки угля в Украине выводят на полную мощность с досрочным выходом из ремонтов атомную генерацию: 30 ноября это было сделано с Запорожской АЭС, до этого 10 ноября подключили к энергосистеме блок №1 Южно-Украинской АЭС, 12 ноября — блок №3 Ровенской АЭС, а 18 ноября — №4 Запорожской АЭС.

В конце января должны заработать одновременно все имеющиеся 15 энергоблоков АЭС: сейчас их уже работает 14, а с еще одного выгружают отработавшее топливо.

Кроме того, в ноябре были запущены в работу две работающие на газе киевские теплоэлектроцентрали и еще одна ТЭЦ под Харьковом.