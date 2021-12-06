Запасы угля на украинских ТЭС медленно восстанавливаются, оставаясь критическими: за неделю выросли на 13%

Запасы угля на украинских теплоэлектростанциях за прошедшую неделю выросли на 12,6% до 415,2 тысячи тонн по состоянию на 6 декабря, но все равно более чем вдвое ниже минимально гарантированного объема. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства энергетики.

В частности, на трех ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Трипольской, Углегорской и Змиевской — остается 124,4 тысячи тонн угля при гарантированном минимуме в 227,6 тысячи тонн. Неделей ранее их было всего 106,3 тысячи тонн.

Также статистиика Минэнерго свидетельствует, что уверенно наращивает запасы Кураховская ТЭС ДТЭК - с 53,5 тысячи тонн на 29 ноября до 83 тысяч тонн на 6 декабря. При этом вдвое за неделю до 15,6 тысячи тонн упали запасы угля на Бурштынской ТЭС ДТЭК, столкнувшейся с аварией неделю назад.

Стабильно отрицательную динамику на прошедшей неделе демонстрировала и Луганская ТЭС ДТЭК — на ней осталось 31,2 тысячи тонн угля против 39,4 тысячи тонн 29 ноября.

В то же время гарантированные запасы ныне предусмотрены в объеме 921,5 тысячи тонн, что в 2,22 раза превышает фактические запасы на складах ТЭС.

Напомним, что накануне ДТЭК привез в Украину второе судно с американским углем для ТЭС. Всего в Украину должно прийти семь судов с углем из США и Колумбии. Первое пришло еще 20 ноября.

Отметим также, что из-за острой нехватки угля в Украине выводят на полную мощность с досрочным выходом из ремонтов атомную генерацию. В конце января должны заработать одновременно все имеющиеся 15 энергоблоков АЭС: ныне их уже работает 14, а с еще одного выгружают отработавшее топливо.