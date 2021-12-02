Запорожская АЭС впервые вышла на полную мощность

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция впервые за свою 37-летнюю историю вышла на нагрузку, равную 100% ее установленной мощности, что составляет 6040 МВт. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Достичь максимального уровня нагрузки Запорожской АЭС стало возможно благодаря самоотверженному труду атомщиков, а также после успешной реализации "Энергоатомом" масштабного проекта – расширения открытого распределительного устройства (ВРП-750) станции и ввода в работу четвертой воздушной линии 750 кВ ЗАЭС — подстанции "Каховская", — отмечается в сообщении.

До этого на ЗАЭС действовало техническое ограничение 5300 МВт. Теперь же все шесть энергоблоков станции работают без каких-либо сетевых ограничений, производя дополнительно более 17 млн кВт·ч электроэнергии ежедневно.

"Впервые в истории НАЭК работает 14 энергоблоками из имеющихся 15. Во время нынешнего осенне-зимнего периода "Энергоатом" становится не просто базовой, а основной генерацией, гарантируя безопасное и стабильное прохождение отопительного сезона", — подчеркнул руководитель НАЭК Петр Котин.

Напомним, что 30 ноября был выведен из ремонта на шесть дней раньше срока блок №2 ЗАЭС. Однако с первой попытки это сделать не удалось: при наборе мощности энергоблок отключился из-за срабатывания защиты, после чего его запустили еще раз.

В конце января 2022 года "Энергоатом" планирует подключить к энергосистеме последний из незадействованных на сегодня блоков украинских АЭС — энергоблок №4 Ровенской АЭС, после перегрузки топлива и подготовки к выгрузке отработанного топлива на центральное хранилище ОЯТ.

Отметим также, что 10 ноября подключили к энергосистеме после досрочно завершенных ремонтных работ блок №1 Южно-Украинской АЭС, 12 ноября — блок №3 Ровенской АЭС, а 18 ноября — №4 Запорожской АЭС. Кроме того, были запущены в работу две работающие на газе киевские теплоэлектроцентрали и еще одна ТЭЦ под Харьковом.

Эти меры Министерство энергетики объяснило необходимостью экономить уголь, которого к отопительному сезону было заготовлено критически мало. 4 ноября ведомство анонсировало, что планирует переводить работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварий.