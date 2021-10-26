Происшествия 1 час назад

На Ровенской АЭС разгерметизировался водородный трубопровод

Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы, станция работает в штатном режиме

Фото: Facebook/Ровенская АЭС Фото: Facebook/Ровенская АЭС
Фото: Facebook/Ровенская АЭС

26 октября в 15:03 в городе Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории произошла разгерметизация водородного трубопровода диаметром 50 мм и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, ЧП случилось возле блока № 3, который находится на планово-предупредительном ремонте.

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Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет.

По информации ведомства, радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

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От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 25 июня 2021 года был отключен от сети энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции.

Перед этим на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка энергоблока №2. Причем первый блок ХАЭС находится на капитальном ремонте, соответственно, оба работающих энергоблока остановлены.

Напомним, исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что большинство энергоблоков атомных электростанций Украины имеют ресурс для того, чтобы работать еще минимум 60 лет.

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