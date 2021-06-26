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На Ровенской АЭС энергоблок аварийно отключился от сети: второй блок в Украине за неделю

Энергоблок был остановлен с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты

Ровенская АЭС. Фото: facebook.com/rnppofficial Ровенская АЭС. Фото: facebook.com/rnppofficial
Ровенская АЭС. Фото: facebook.com/rnppofficial

В 19:39 пятницы, 25 июня 2021 года, был отключен от сети энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции.

В частности, с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты, сообщается на сайте предприятия.

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По предварительной оценке, событие квалифицировали как нарушение категории "П05/1".

Эта категория объясняется как остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловленные:

- отказами оборудования (элементов);

- ошибками персонала и/или ошибочными решениями;

- внешними воздействиями искусственного или естественного происхождения.

Указано, что по состоянию на 20:39 (25 июня) в работе находились три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. При этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не было.

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"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", — заверили на станции.

Напомним, это аварийное отключение уже второе за последние 7 дней. Ранее на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка энергоблока №2. Причем первый блок ХАЭС находится на капитальном ремонте, соответственно, оба работающих энергоблока — остановлены.

Ранее исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что большинство энергоблоков атомных электростанций Украины имеют ресурс для того, чтобы работать еще минимум 60 лет.

На сегодня в Украине работает четыре АЭС — Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская, в состав которых входит 15 энергоблоков. При этом в сверхпроектном сроке эксплуатации, более 30 лет, уже работает 12 из них.

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