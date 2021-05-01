На Запорожской АЭС отключены на ремонт уже половина энергоблоков

Энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции 1 мая 2021 года отключен от энергосистемы.

Его вывели в средний планово-предупредительный ремонт, сообщает информцентр ЗАЭС.

Указано, что в настоящее время в работе находятся только 3 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2960 МВт.

Известно, что на энергоблоке №3 идут 47 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №6 — 14 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Запорожская атомная электростанция отключила шестой блок от энергосистемы страны для проведения среднего планового ремонта.

Ранее исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что большинство энергоблоков атомных электростанций Украины имеют ресурс для того, чтобы работать еще минимум 60 лет.

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На сегодня в Украине работает четыре АЭС — Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская, в состав которых входит 15 энергоблоков. При этом в сверхпроектном сроке эксплуатации, более 30 лет, уже работает 12 из них.

Отметим также, что "Энергоатом" накануне отчитался о получении по итогам 2020 года чистого убытка в сумме 4,8 млрд грн.