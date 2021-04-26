Общество 7 минут назад

Минкульт хочет занести Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО

Спустя 35 лет после этой трагедии сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на место-призрак и зону отчуждения

Фото: Yves Alarie|Unsplash Фото: Yves Alarie|Unsplash
Фото: Yves Alarie|Unsplash

Министерство культуры Украины планирует внести зону отчуждения Чернобыльской АЭС в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Александр Ткаченко.

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"Взрывы, прозвучавшие 26 апреля 1986 года, стали определяющими для сотен тысяч людей. Ужасно, что многие из этих жителей, включая прилегающие территории, не знали правды. Ведь советская власть пыталась избавиться от ситуации, не разглашая о ней. Не предупреждая тех, кто был в смертельной опасности. Непризнание своих ошибок сыграло свою роль, когда речь шла о последствиях роковой ночи", — написал Ткаченко.

По его словам, спустя 35 лет после этой трагедии сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на место-призрак и зону отчуждения.

Она (зона ЧАЭС — Delo.ua), хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией. Места, которые когда-то дышали жизнью — теперь безлюдны. Понемногу разрушаясь. Мы с МКИП (Министерство культуры и информационной политики — Delo.ua) движемся к внесению Зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все. А не только со страниц книг по истории и документальных лент", — подчеркнул Ткаченко.

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Министр добавил, что к годовщине Чернобыльской катастрофы запланирован ряд мероприятий.

Перед этим Ткаченко сообщил, что радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Напомним, в Украине впервые создали логотип зоны отчуждения, которая находится на территории Чернобыльской атомной электростанции, на которой в апреле 1986 года произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа.

Над созданием логотипа работало креативное агентство Banda при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также  Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость туристическим операторам, которые организовывают экскурсии в Чернобыльскую зону, получать специальные разрешения.

20 января Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания дал распоряжение провести инвентаризацию части земель зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

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