Общество 50 минут назад

Радиолокационный объект в Чернобыле внесли в реестр памятников Украины

Радиолокационная дуга является одной из визитных карточек Чернобыльской зоны

Фото: Facebook/Александр Ткаченко Фото: Facebook/Александр Ткаченко
Фото: Facebook/Александр Ткаченко

Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики (МКИП) Украины Александр Ткаченко.

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По его словам, за это решение 21 апреля проголосовали на заседании Кабинета министров.

"Команда МКИП инициировала внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения. К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер — зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие — не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель — предупреждение уничтожения, когда это возможно", — написал Ткаченко.

Министр добавил, что, хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом.

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"К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", — отметил глава МКИП.

Напомним, в Украине впервые создали логотип зоны отчуждения, которая находится на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), на которой в апреле 1986 года произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа.

Над созданием логотипа работало креативное агентство Banda при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также  Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость туристическим операторам, которые организовывают экскурсии в Чернобыльскую зону, получать специальные разрешения.

20 января Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания дал распоряжение провести инвентаризацию части земель зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

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