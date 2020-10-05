Общество 1 час назад

В Чернобыле открыли первый веломаршрут (ФОТО)

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП "Зеленый мыс" из села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, достигает более 45 километров

Фото: пресс-служба ГАУЗО Фото: пресс-служба ГАУЗО
Фото: пресс-служба ГАУЗО

Для туристов в Чернобыльской зоне отчуждения создали первый велосипедный маршрут, общей протяженностью более 45 километров. Его уже протестировали и обустроили специальные места для остановок.

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Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО), маршрут начинается на КПП "Зеленый мыс" и проходит через села Куповатое, Опачичи, Оташев до деревни Плютовище.

При разработке веломаршрута ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ЦОТИЗ) совместно с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины провело технические проезды веломаршрутов, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП "Зеленый мыс" из села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, достигает более 45 километров.

ГП "ЦОТИЗ" разработало для всех, кто будет участвовать в прохождении веломаршрута, перечень условий и инструкции.

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"Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута", — отметил помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Для остановок в живописных уголках уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются.

Кроме того, перед утверждением маршрута, по стандартной процедуре согласования и разработки маршрутов для посещения, был проведен радиационно-дозиметрический контроль.

По оценкам ДСП "Экоцентр", контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены.

Напомним, в 2019 году ГАУЗО утвердило водные маршруты посещения зоны отчуждения, которые предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

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