Туроператорам стало проще возить посетителей в Чернобыльскую зону отчуждения

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость туристическим операторам, которые организовывают экскурсии в Чернобыльскую зону, получать специальные разрешения.

Об этом сообщило Государственное агентство по развитию туризма Украины.

Теперь для того, чтобы иметь возможность организовывать экскурсии в зону отчуждения, туроператорам нужно заключить три договора:

договор с государственным предприятием "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ЦОТИЗ) о предоставлении услуг по подготовке программы пребывания и организации посещения Чернобыльской зоны с ознакомительной целью;

договор с ООО "РК Проект" на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей во время пребывания в зоне отчуждения;

договор с государственным специализированным предприятием "Экоцентр" о предоставлении услуг прямого радиационно-дозиметрического контроля автотранспорта.

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Ранее представители общественных организаций выступили за предоставление Припяти юридического статуса и создание там научно-исследовательского музейно-образовательного комплекса.

Кроме того, 25 декабря в Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку.