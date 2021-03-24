К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы выйдет пластинка с дополненной реальностью

К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы продюсеры альбома "Звуки Чорнобыля", объединившего украинских и международных музыкантов, анонсируют проведение концерта, где презентуют виниловую пластинку и еще один клип проекта от международного артиста, а также состоится презентация документального фильма о проекте.

Из-за карантина пока окончательно не известна дата концерта, и пройдет он в офлайн, онлайн или смешанном формате.

Коллекционная пластинка будет иметь обложку с дополненной реальностью, а также переход на мобильное приложение Chornobyl App.

При наведении смартфона на обложку, фотографии музыкантов оживут, и артисты поделятся впечатлениями от поездки в зону отчуждения.

В основу каждой композиции пластинки положены характерные для зоны звуки из аудиобиблиотеки "Звуки Чорнобиля": треск дозиметра, скрип колеса обозрения, шум рыжего леса, эхо, звуки, записанные внутри Чернобыльской АЭС.

Известно, что на концерте выступят все участники проекта — исландская группа GusGus, украинская группа KAZKA, известный технодиджей — Bjarki, битбоксер Dub FX, французская группа, номинант на Грэмми, TELEPOPMUSIK, а также Сергей Михалок и Александр Чемеров, "Вагоновожатые", ATOMIC SIMAO и соло-исполнители Стасік и KRUTЬ.

Проект "Звуки Чорнобиля" был организован командой украинских художников ARTEFAC, чтобы через творчество различных талантливых музыкантов переосмыслить Чернобыльскую катастрофу, коснувшуюся миллионов людей, отметил арт-куратор и продюсер проекта Валерий Коршунов.

Альбом имеет более 1, 2 млн просмотров в YouTube и более 1 млн просмотров в Facebook.

Проект стартовал в 2018 году. На следующий год известный битбоксер мира Dub FX, хедлайнер ATLAS WEEKEND 2019, посетил зону отчуждения, где записал песню о Чернобыле. В 2020 году к участию в проекте подключились международные и украинские артисты.

Альбом имеет уже более 1, 2 млн просмотров в YouTube и более 1 млн просмотров в Facebook.

Презентация альбома состоялась в октябре 2020 года — во время музыкального марафона на сайте проекта "Звуки Чорнобиля" появлялись песни и клипы артистов.

Проект реализовала компания "Лавина Концерт" в партнерстве с ARTEFAC и при поддержке Украинского культурного фонда.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые создали логотип зоны отчуждения. Над созданием логотипа работало креативное агентство Banda.