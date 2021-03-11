Госкомпания "Энергоатом" по итогам 2020 года получила 4,8 млрд грн чистого убытка

Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 млрд грн за полный 2020 год.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

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В то же время, согласно собственному финансовому плану, госкомпания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 млрд грн.

Указано, что в 4 квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил собственный финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчиталась о 3,8 млрд грн прибыли. В то время, как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

Также известно, что по итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на "Энергоатоме" составило 33 тысячи 816 человек.

Среднемесячная заработная плата руководителя компании достигла 241,5 тысяч грн, одного члена правления компании — 236,7 тысяч грн, административного персонала — 49,5 тысяч грн, работника — 31,9 тысяч грн.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Напомним, в октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома" Котина из-за возможного коррупционного нарушения. Впоследствии проверка была приостановлена из-за решения Конституционного суда.

Недавно НАПК внесло предписание КМУ для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома".

Как сообщалось, 10 февраля НАБУ начало обыски на "Энергоатоме" из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года, о чем сообщили в САП.

Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки в пользу компаниям олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Как известно, Национальная компания "Энергоатом" создана в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

Украина занимает 8 место в мире по показателю установленной мощности АЭС.

На сегодня "Энергоатом" находится в сфере управления Министерства энергетики, которое с марта 2020 года возглавляют различные исполняющие обязанности министра.