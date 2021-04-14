Большинство энергоблоков украинских АЭС проработают еще 60 лет — "Энергоатом"

Большинство энергоблоков атомных электростанций Украины имеют ресурс для того, чтобы работать еще минимум 60 лет. Об этом заявил накануне на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин, передает "Укринформ".

"По меньшей мере 60 лет большинство наших энергоблоков, мы ожидаем, будут работать", — сказал он.

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В то же время, по его словам, планировать работу энергоблоков на больший срок бессмысленно, поскольку к тому времени, возможно, дешевле будет построить новые блоки АЭС.

"Что касается 80 лет: возможно, к тому периоду будет принято решение, что дешевле построить новый энергоблок, как замещение, чем вкладывать средства в продление ресурса старых мощностей", — отметил он.

На сегодня в Украине работает четыре АЭС — Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская, в состав которых входит 15 энергоблоков. При этом в сверхпроектном сроке эксплуатации, более 30 лет, уже работает 12 из них.

Отметим также, что "Энергоатом" накануне отчитался о получении по итогам 2020 года чистого убытка в сумме 4,8 млрд грн.