Япония решила сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан. МАГАТЭ не против

Руководство Японии решило слить очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.

Как сообщает Kyodo, решение было принято на совещании глав японских ведомств с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой. По информации агентства, воду начнут сливать в океан через два года.

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"Утилизация (воды) является неизбежной проблемой при выводе (АЭС) из эксплуатации", — заявил Суга.

В агентстве отмечают, что количество очищенной воды на "Фукусиме-1" постоянно растет. Так, по данным Reuters, сейчас ее объем равен примерно 1,25 млн тонн.

В то же время, местные рыбаки возражают против сброса воды со станции в океан. Премьер-министр заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры.

"Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов", — уточнил Суга.

Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах. На подготовку к утилизации воды энергетической компании TEPCO, владеющей станцией, отведено два года.

Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Жертвами землетрясения и последовавшего за ним цунами стали почти 16 тысяч человек, сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.