На Хмельницкой АЭС аварийно остановился второй энергоблок: вся станция не работает

На Хмельницкой атомной электростанции произошла аварийная остановка энергоблока №2.

При этом первый энергоблок находится на капитальном ремонте, сообщается на сайте ХАЭС.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что 18 июня 2021 года энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт, однако в 19:27 из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 был отключен от энергосети.

"Реакторная установка переведена в состояние "горячая остановка", параметры первого и второго контура номинальные. В работе четыре главных циркуляционных насоса. 1, 2, 3 каналы систем безопасности в работу не запускались и находятся в дежурном режиме", — говорится в сообщении.

При этом на АЭС пояснили, что "аварийная остановка" не означает аварию, а значит, что корректно срабатывает автоматика и системы безопасности электростанции.

"По международной шкале INES событие предварительно классифицировано ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности)", — подчернули на ХАЭС.

Там также заверили, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как известно, Хмельниицкая АЭС — атомная электростанция, расположенная на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. Всего на электростанции работает 2 ядерных реактора ВВЭР-1000 (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Ранее сообщалось, что энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции 1 мая 2021 года был отключен от энергосистемы. Его вывели в средний планово-предупредительный ремонт.