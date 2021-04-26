Энергетика 1 час назад

"Укрытие-2" позволило снизить уровень радиации в зоне ЧАЭС в 10 раз, — глава фонда ЕБРР

165 м в длину, 258 м в ширину и 108 м в высоту — Новый безопасный конфайнмент стал самой большой в мире передвижной стальной конструкцией

"Укрытие-2" позволило снизить уровень радиации в зоне ЧАЭС в 10 раз, — глава фонда ЕБРР "Укрытие-2" позволило снизить уровень радиации в зоне ЧАЭС в 10 раз, — глава фонда ЕБРР

Казалось бы, слова "Чернобыль" и "безопасность" никогда не могли бы стоять рядом. Но это стало возможно благодаря "Укрытию-2", или Новому безопасному конфайнменту, который в 2019 году возвели над разрушенным саркофагом 4-го энергоблока.

По словам Саймона Эванса, главы фонда "Укрытие" ЕБРР, за первые месяцы работы НБК уровень радиации снизился более чем в десять раз — как рядом со старым объектом "Укрытие", так и вокруг, и за пределами НБК. Об этом пишет Forbes.

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Металл, из которого изготовлена конструкция, должен работать в агрессивной среде, поэтому требования к нему были сверхвысокие. Для изготовления "Укрытия-2" "Метинвест" поставил 13 300 тонн стали.

"Укрытие-2" назвали самым инновационным сооружением: способ его строительства обеспечивает защиту от излучения, а проектирование сохранит герметичность конфайнмента на 100 лет", — пишет Forbes.

Поскольку реакторы Чернобыльской АЭС все еще остаются радиоактивными, поэтому более 40 лет они будут законсервированы.

"Прогнозируют, что процесс вывода электростанции из эксплуатации должен завершиться в 2064 году. Однако поводов для волнения нет, ведь к этому времени за безопасность на разрушенном четвертом энергоблоке будет отвечать стальной гигант, который объединил полмира ради спасения будущего нашей планеты", — подытожили журналисты.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Первоначально поврежденный 4 реактор станции был укрыт защитным саркофагом (объект "Укрытие"), но из-за его устаревания в 2007 году были начаты работы по строительству "Укрытия-2". В эксплуатацию Новый безопасный конфайнмент был введен в 2019 году.

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