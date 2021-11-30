Энергоблок ЗАЭС отключился при "разгоне" после досрочного вывода из ремонта. Его запустили еще раз

Запорожская атомная электростанция 30 ноября вывела из планового среднего ремонта энергоблок №2, однако это сопровождалось нештатной ситуацией, из-за чего его пришлось снова временно отключить.

Как сообщается на Facebook-странице предприятия, в 5:47 блок был подключен к энергосистеме и начались работы по набору мощности.

"В 7:47 действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы. Работает группа инженерной поддержки, причины срабатывания защиты выясняются. Замечаний к работе основного оборудования для энергоблоков и персонала нет", — сообщили на электростанции.

На ЗАЭС сообщили, что радиационный фон в районе расположения предприятия и в его санитарно-защитной зоне остался без изменений — на уровне 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Позже на станции отчитались, что в 12:24 снова подключили блок №2 к энергосистеме и начали набор мощности. Таким образом, сейчас работают все шесть энергоблоков ЗАЭС.

Как отмечает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", блок №2 ЗАЭС был выведен из ремонта досрочно, на шесть дней ранее запланированного изначально срока. Благодаря этому теперь работают 14 из 15 энергоблоков украинских АЭС.

"Пятнадцатый энергоблок (РАЭС-4) находится в среднем плановом ремонте. Его перегружают для проведения модернизации для подготовки к разгрузке отработанного ядерного топлива на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Энергоблок планируют подключить к энергосистеме в конце января 2022 года, после чего "Энергоатом" будет работать всеми 15 энергоблоками", — сообщили в НАЭК.

Напомним, что 10 ноября подключили к энергосистеме после досрочно завершенных ремонтных работ блок №1 Южно-Украинской АЭС, 12 ноября — блок №3 Ровенской АЭС, а 18 ноября — №4 Запорожской АЭС. Кроме того, были запущены в работу две работающие на газе киевские теплоэлектроцентрали и еще одна ТЭЦ под Харьковом.

Эти меры Министерство энергетики объяснило необходимостью экономить уголь, которого к отопительному сезону было заготовлено критически мало. 4 ноября ведомство анонсировало, что планирует переводить работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварийных ситуаций.