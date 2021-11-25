В Украине впервые захоронят радиоактивные отходы действующей АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" передала первую партию радиоактивных отходов с Ровенской атомной электростанции для постоянного хранения и захоронения на комплекс "Вектор".

Как говорится в сообщении НАЭК, транспортировку 30 контейнеров с солебитумным компаундом выполнили специалисты аварийно-технического центра, являющегося обособленным подразделением "Энергоатома".

"Начало передачи радиоактивных обходов на государственное хранилище – результат многочисленных организационных и технических мероприятий, выполненных "Энергоатомом" совместно с государственным специализированным предприятием "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", — отмечается в нем.

На очереди же подготовка передачи эксплуатационных радиоактивных отходов, которые скапливаются на остальных трех украинских АЭС — Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской.

"Вектор" является комплексом объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов, поступающих со всех украинских предприятий, на которых они образуются: действующих атомных электростанций, закрытой из-за аварии Чернобыльской АЭС и ее зоны отчуждения, других промышленных и научных компаний и организаций.

Комплекс входит в состав ГСП "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", которое является национальным оператором по обращению с такими отходами.

Отметим, что в сентябре 2019 года "Вектор" начал принимать на захоронение твердые радиоактивные отходы, образующиеся при переработке жидких РАО в процессе снятия ЧАЭС с эксплуатации. Такая переработка производится на специализированном заводе, открытом на территории ЧАЭС в июле того же года.