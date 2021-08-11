Политика 40 минут назад

Кабмин урезал финансирование Чернобыльской АЭС

На поддержку в безопасном состоянии нескольких блоков ЧАЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплату пенсий потратят 655 млн 980 тысяч грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины уменьшил финансирование Чернобыльской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, теперь на поддержку в безопасном состоянии первого, второго и третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплату пенсий потратят 655 млн 980 тысяч грн.

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Ранее эта сумма составляла 665 млн 980 тысяч грн.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Первоначально поврежденный 4 реактор станции был укрыт защитным саркофагом (объект "Укрытие"), но из-за его устаревания в 2007 году были начаты работы по строительству "Укрытия-2". В эксплуатацию новый безопасный конфайнмент был введен в 2019 году.

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В Украине впервые создали логотип зоны отчуждения, которая находится на территории Чернобыльской атомной электростанции, на которой в апреле 1986 года произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа.

Над созданием логотипа работало креативное агентство Banda при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также  Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отменило необходимость туристическим операторам, которые организовывают экскурсии в Чернобыльскую зону, получать специальные разрешения.

20 января Кабинет министров Украины в ходе очередного заседания дал распоряжение провести инвентаризацию части земель зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

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