ТЭЦ и ТЭС под угрозой остановки: СБУ предупредила Кабмин о критически низких запасах угля

Служба безопасности Украины направила в Кабинет министров Украины отчет по обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", ─ говорится в отчете.

В СБУ отметили, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, где запасы угля намного меньше нормы:

Славянская ТЭС — в 50 раз ниже необходимого запаса;

Луганская ТЭС — в четыре раза;

Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз;

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

Низкие запасы угля в Украине обусловлены двумя причинами. Первая – это мировой энергетический кризис, который возник в мире в 2021 году, когда начался глобальный дефицит этого энергоносителя по всему миру.

Вторая причина – это агрессивные действия Российской Федерации, которая заблокировала доставку угля железнодорожным способом из стран, откуда Украина могла импортировать уголь. В частности, самым большим поставщиком угля был Казахстан, который мог отправлять в нашу страну до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.

Хотя по данным Министерства энергетики, запасы угля на украинских теплоэлектростанциях постепенно увеличивается, но при этом остается ниже минимально гарантированного объема.

А премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в Украине достаточный объем энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, и тарифы для населения расти не будут.