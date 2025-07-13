Рынок мотоциклов в Украине вырос на 10% в годовом исчислении — лидируют Honda, Yamaha и китайские бренды

В июне 2025 г. украинский рынок мотоциклов демонстрировал характерную для летнего сезона активность, хотя и не превысил пиковых показателей предыдущего месяца. Общий объем зарегистрированной мототехники составил 9,5 тысяч единиц — на 7,5% меньше, чем в мае, но на 9,7% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка традиционно сформировали новые мотоциклы, импортированные из-за рубежа – 5408 единиц или 57%. На внутреннем рынке было заключено 3230 сделок купли-продажи, что составляет 34%. Еще 852 единицы (9%) — это б/у мотоциклы, ввезенные из-за границы.

Динамика во всех сегментах подтвердила влияние сезонности. Так, внутренние перепродажи снизились на 7,1% по сравнению с маем, однако превысили прошлогодние показатели на 3,6%. Импорт б/у мотоциклов упал на 2,4% за месяц, но вырос на 53,5% в годовом измерении. Новые мотоциклы в июне были ввезены на 8,5% меньше, чем в мае, однако на 8,6% больше, чем в июне 2024 года.

В сегменте внутреннего рынка традиционно доминируют японские бренды: Honda и Yamaha остаются безоговорочными лидерами, подтверждая свою популярность среди поклонников надежной и проверенной техники. В тройку наиболее продаваемых входят также доступные китайские и индийские марки – Geon, Lifan, Musstang, Bajaj и Kovi.

Среди импортируемых б/у мотоциклов сохраняется стабильное преимущество японских производителей. Четверка Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki традиционно занимает лидирующие позиции. В то же время растет интерес к нишевым и премиальным брендам: Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM и Triumph все чаще появляются на украинских дорогах.

Рынок новых мотоциклов в Украине остается ориентированным на бюджетный сегмент. Наибольшим спросом пользуются марки Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte, а также Bajaj и Shineray. Несмотря на всеобщий фокус на доступность, определенный спрос сохраняется и на классическую Honda.

Отмечается, что в начале года официальная статистика не зафиксировала ни одного случая производства мотоциклов в Украине, хотя у других сегментов транспорта есть примеры локальной сборки или адаптации. Стабильный среднемесячный спрос на уровне 3,5 тысяч единиц свидетельствует о потенциале для развития, однако национальный производитель в этой нише пока отсутствует.

За первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 13,3 тысячи мотоциклов. Сравнение ежемесячных объемов продаж с прошлым годом свидетельствует о положительной динамике: в первом квартале этого года продажи мотоциклов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.