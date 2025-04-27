Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,02

EUR

47,42

--0,13

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные мотоциклы в Украине: какие бренды лидируют среди новых и подержанных

мотоциклы
Какие мотоциклы чаще всего покупали украинцы / Depositphotos

За первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 13,3 тысяч мотоциклов. Сравнение ежемесячных объемов продаж с прошлым годом свидетельствует о положительной динамике: в первом квартале этого года продажи мотоциклов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Большую часть приобретенных в первом квартале 2025 года мотоциклов составляли новые модели, импортируемые из-за рубежа – 6054 единицы, или 45,6% общего объема. На внутреннем рынке было продано 6184 мотоцикла, что составляет 46,6%. Доля б/у импортных мотоциклов составила 7,9%, или 1046 единиц.

Какие мотоциклы чаще всего выбирали на внутреннем рынке

Фото 2 — Самые популярные мотоциклы в Украине: какие бренды лидируют среди новых и подержанных

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (790 договоров купли-продажи) и Yamaha (625 ГКП), а также Geon (445 ГКП).

Лидеры среди импортируемых подержанных мотоциклов

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, в основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Остальные марки не преодолели 10% предела доли на рынке.

Фото 3 — Самые популярные мотоциклы в Украине: какие бренды лидируют среди новых и подержанных

Самые новые мотоциклы

Среди покупавших в Украине новых мотоциклов наибольшей популярностью пользовалась техника китайского производства: в первом квартале лидерами по первым регистрациям стали Spark (972), Musstang (676) и Lifan (624).

Фото 4 — Самые популярные мотоциклы в Украине: какие бренды лидируют среди новых и подержанных

Напомним, в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).

Автор:
Татьяна Бессараб