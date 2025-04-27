Самые популярные мотоциклы в Украине: какие бренды лидируют среди новых и подержанных

За первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 13,3 тысяч мотоциклов. Сравнение ежемесячных объемов продаж с прошлым годом свидетельствует о положительной динамике: в первом квартале этого года продажи мотоциклов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Большую часть приобретенных в первом квартале 2025 года мотоциклов составляли новые модели, импортируемые из-за рубежа – 6054 единицы, или 45,6% общего объема. На внутреннем рынке было продано 6184 мотоцикла, что составляет 46,6%. Доля б/у импортных мотоциклов составила 7,9%, или 1046 единиц.

Какие мотоциклы чаще всего выбирали на внутреннем рынке

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (790 договоров купли-продажи) и Yamaha (625 ГКП), а также Geon (445 ГКП).

Лидеры среди импортируемых подержанных мотоциклов

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, в основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Остальные марки не преодолели 10% предела доли на рынке.

Самые новые мотоциклы

Среди покупавших в Украине новых мотоциклов наибольшей популярностью пользовалась техника китайского производства: в первом квартале лидерами по первым регистрациям стали Spark (972), Musstang (676) и Lifan (624).

Напомним, в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).