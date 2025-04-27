Найпопулярніші мотоцикли в Україні: які бренди лідирують серед нових та вживаних

За перші три місяці 2025 року українці придбали 13,3 тисячі мотоциклів. Порівняння щомісячних обсягів продажів з минулим роком свідчить про позитивну динаміку: у першому кварталі цього року продажі мотоциклів зросли на 17% проти аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Більшу частину придбаних у першому кварталі 2025 року мотоциклів становили нові моделі, імпортовані з-за кордону – 6054 одиниці, або 45,6% від загального обсягу. На внутрішньому ринку було продано 6184 мотоцикли, що становить 46,6%. Частка вживаних імпортних мотоциклів склала 7,9%, або 1046 одиниць.

Які мотоцикли найчастіше обирали на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (790 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (625 ДКП), а також Geon (445 ДКП).

Лідери серед імпортованих вживаних мотоциклів

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Інші марки не подолали 10% межі частки на ринку.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Серед нових мотоциклів, які купували в Україні, найбільшою популярністю користувалася техніка китайського виробництва: у першому кварталі лідерами за першими реєстраціями стали Spark (972), Musstang (676) та Lifan (624).

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).