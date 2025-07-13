Украина получит 134 миллиона евро от ЕИБ на восстановление дорог, мостов и логистики

В ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о финансировании в размере 134 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены на реализацию масштабного проекта по восстановлению критической транспортной инфраструктуры в регионах, испытывающих наибольшую нагрузку на транспортное сообщение.

Финансовое соглашение подписали министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская. Проект будет реализовываться в сотрудничестве с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры.

По словам Кулебы, эти инвестиции станут реальными изменениями для миллионов украинцев, ведь речь идет не только о дорогах и мостах, а прежде всего об обеспечении доступа к медицине, гуманитарной помощи, административным услугам и общей безопасности. Он подчеркнул, что такая поддержка укрепляет экономическую устойчивость страны во время войны.

Кроме основного проекта, стороны также обсудили запуск новых программ, в частности — жилищных инициатив для восстановления многоквартирного жилья и создания муниципального социального жилищного фонда.

Европейский инвестиционный банк остается одним из важнейших финансовых партнеров Украины в сфере инфраструктуры, энергетики, жилья и местных общин. Банк не только оказывает финансовую поддержку, но помогает развивать институциональную способность на местном уровне.

URC2025 в Риме собрала более 4000 участников из более чем 100 стран мира. В конференции принимают участие главы государств, министры, представители международных организаций, финансовых учреждений, гражданского общества и бизнеса. Эта мера стала продолжением международной инициативы, которая началась в Лугано в 2022 году, и ставит целью не только физическое восстановление Украины, но и подтверждение необратимости ее европейского пути.

Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия объявили на URC2025 в Риме новый пакет финансирования для Украины на общую сумму 600 млн евро. Средства будут направлены на восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и реконструкцию общин.