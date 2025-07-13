Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит 134 миллиона евро от ЕИБ на восстановление дорог, мостов и логистики

восстановление
Украина получит 134 миллиона евро от ЕИБ / Министерство развития общин и территорий Украины

В ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о финансировании в размере 134 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены на реализацию масштабного проекта по восстановлению критической транспортной инфраструктуры в регионах, испытывающих наибольшую нагрузку на транспортное сообщение.

Финансовое соглашение подписали министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская. Проект будет реализовываться в сотрудничестве с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры.

По словам Кулебы, эти инвестиции станут реальными изменениями для миллионов украинцев, ведь речь идет не только о дорогах и мостах, а прежде всего об обеспечении доступа к медицине, гуманитарной помощи, административным услугам и общей безопасности. Он подчеркнул, что такая поддержка укрепляет экономическую устойчивость страны во время войны.

Кроме основного проекта, стороны также обсудили запуск новых программ, в частности — жилищных инициатив для восстановления многоквартирного жилья и создания муниципального социального жилищного фонда.

Европейский инвестиционный банк остается одним из важнейших финансовых партнеров Украины в сфере инфраструктуры, энергетики, жилья и местных общин. Банк не только оказывает финансовую поддержку, но помогает развивать институциональную способность на местном уровне.

URC2025 в Риме собрала более 4000 участников из более чем 100 стран мира. В конференции принимают участие главы государств, министры, представители международных организаций, финансовых учреждений, гражданского общества и бизнеса. Эта мера стала продолжением международной инициативы, которая началась в Лугано в 2022 году, и ставит целью не только физическое восстановление Украины, но и подтверждение необратимости ее европейского пути.

Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия объявили на URC2025 в Риме новый пакет финансирования для Украины на общую сумму 600 млн евро. Средства будут направлены на восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и реконструкцию общин.

Автор:
Татьяна Гойденко