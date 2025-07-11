Банк развития Совета Европы выделяет €100 млн евро на разрушенное жилье в рамках программы "єВідновлення"

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) сделали важный шаг для поддержки украинцев, потерявших свои дома из-за жестокой агрессии России. 100 миллионов евро выделят на компенсации за разрушенное жилье через программу "єВідновлення".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и председатель БРСЕ Карло Монтичелли во время Конференции по восстановлению Украины (URC-2025) в Риме.

Новое финансирование в размере 100 миллионов евро будет направлено на компенсации в виде жилищных сертификатов в рамках государственной программы "єВідновлення". Эти сертификаты позволяют гражданам, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, приобрести новую квартиру, частный дом или профинансировать будущее строительство собственного дома.

В министерстве отметили, что во второй половине 2024 года Банк развития Совета Европы уже предоставил кредит на 100 миллионов евро, что позволило поддержать около 3 000 семей, или 7 000 человек.

Финансирование БРСЕ также дополнено грантом Европейского Союза в размере 10 миллионов евро, предоставляемого через Украинскую инвестиционную платформу.

Учитывая, что количество полученных заявок за весь период превысило 53 000, а более 10 000 новых бенефициаров уже ожидают помощи, правительство Украины подтвердило потребность в дальнейшей финансовой поддержке. Следовательно, БРСЕ выделил дополнительные 100 миллионов евро, которые позволят обеспечить помощь еще примерно 3 000 семей в 2025 году.

Напомним, в мае правительство Украины и БРСЕ подписали новое соглашение на сумму 50 миллионов евро, предусматривающее предоставление более 1100 льготных ипотек для семей внутренне перемещенных лиц.