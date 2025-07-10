Два года "єВідновлення": 97 тысяч украинцев уже получили 9,6 млрд грн за поврежденное жилье

За два года действия программы "єВідновлення" были выплачены значительные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от агрессии. Более 97 тысяч украинцев получили 9,6 млрд гривен на ремонт поврежденного жилья. Более того, более 20 тысяч граждан получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья вместо полностью разрушенного.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Эти средства предназначены для ремонта пострадавшего от российской агрессии жилья или для приобретения нового дома или квартиры вместо разрушенного. По состоянию на 1 июля компенсации получили:

За поврежденное жилье

Компенсации получили более 97 тысяч украинцев на общую сумму более 9,6 миллиарда гривен .

Категория А (мелкие ремонты): Средняя сумма компенсации составила 72 700 гривен .

(мелкие ремонты): Средняя сумма компенсации составила . Категория В (капитальные ремонты): Средняя сумма компенсации составила 341600 гривен.

За уничтоженное жилье

Более 20 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья вместо уничтоженного.

Примечательно, что более 11,6 тысячи граждан уже успешно приобрели новое жилье, среди которых более 5 тысяч – внутренне перемещенные лица.

Также продолжаются выплаты по восстановлению на собственном участке. Они стартовали в начале этого года. 527 граждан уже получили средства первого транша на общую сумму 675,7 млн. гривен.

Напомним, Кабмин принял решение и выделил Минразвития 3,5 млрд грн, которые направят на компенсации пострадавшим украинцам за уничтоженное жилье в результате российской агрессии по программе "єВідновлення". Тысячи наших граждан смогут приобрести новые дома по жилым сертификатам, а также отстроить дома на собственных земельных участках.