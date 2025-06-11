Более 100 тысяч семей воспользовались программой "єВідновлення": государство выплатило уже более 37 млрд грн

Программа "єВідновлення", позволяющая украинцам получить государственную помощь на ремонт поврежденного или приобретения нового жилья вместо разрушенного в результате российской агрессии, продолжает работать более двух лет.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения правительства.

По состоянию на 1 июня 2025 года ее участниками стали около 109 тысяч семей.

В рамках программы граждане получают компенсацию по двум основным направлениям:

За поврежденное жилье – почти 90 тысяч заявителей уже получили выплаты на общую сумму более 9 миллиардов гривен;

За уничтоженное жилье – государство выдало более 18,5 тысяч жилищных сертификатов на сумму 27,3 миллиарда гривен. На сегодняшний день почти 11 тысяч человек уже приобрели новое жилье за эти средства, из них более 4,5 тысяч — это внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также с начала 2025 года в рамках программы стартовали выплаты на восстановление жилья на собственном земельном участке. По состоянию на июнь 475 человек уже получили более 606,9 миллиона гривен для строительства нового дома.

Программа "єВідновлення" является одной из ключевых государственных инициатив, направленных на поддержку пострадавших украинских граждан и обеспечение их жильем в условиях продолжающейся войны.

Добавим, в этом году в рамках государственной программы "єВідновлення" осуществлены выплаты для первых 100 семей, которые подавались на компенсацию за уничтоженное жилье путем восстановления на собственном участке. Общая сумма перечисленных средств – 152 млн. грн. Средняя выплата на одну семью – 2,2 миллиона гривен.