Понад 100 тисяч родин скористалися програмою "єВідновлення": держава виплатила вже понад 37 млрд грн

Програма "єВідновлення", яка дозволяє українцям отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого або придбання нового житла замість зруйнованого внаслідок російської агресії, продовжує працювати понад два роки.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду.

Станом на 1 червня 2025 року її учасниками стали майже 109 тисяч родин.

У рамках програми громадяни отримують компенсацію за двома основними напрямами:

За пошкоджене житло – майже 90 тисяч заявників вже отримали виплати загальною сумою понад 9 мільярдів гривень;

За знищене житло – держава видала понад 18,5 тисячі житлових сертифікатів на суму 27,3 мільярда гривень. На сьогодні майже 11 тисяч осіб вже придбали нове житло за ці кошти, з них понад 4,5 тисячі — це внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також із початку 2025 року в межах програми стартували виплати на відбудову житла на власній земельній ділянці. Станом на червень 475 осіб вже отримали понад 606,9 мільйона гривень для будівництва нової оселі.

Програма "єВідновлення" є однією з ключових державних ініціатив, що спрямовані на підтримку постраждалих українських громадян та забезпечення їх житлом в умовах триваючої війни.

Додамо, цього року у рамках державної програми "єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.