Перші 100 родин отримали кошти на відбудову житла на власній ділянці

У рамках державної програми "єВідновлення" здійснено виплати для перших 100 родин, які подавалися на компенсацію за знищенне житло шляхом відбудови на власній ділянці. Загальна сума перерахованих коштів – 152 млн грн. Середня виплата на одну родину – 2,2 мільйона гривень.

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

Програмою можуть скористатися українці, які повністю втратили свою оселю та хочуть відбудувати її на ділянці, де було знищене майно, або на новопридбаній землі.

Найбільше заявок подали родини з Київської, Чернігівської та Харківської областей.

"Станом на сьогодні майже 87 тисяч родин отримали компенсації за пошкоджене житло для його відновлення. Водночас понад 7,6 тисячі родин вже придбали нові оселі коштом компенсацій за знищене житло", — розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На цьому тижні Уряд вперше перерахував кошти для тих українців, які обрали компенсацію за знищене житло у вигляді відбудови на власній ділянці. 100 перших родин отримали виплати.

За ініціативи Мінрозвитку наприкінці минулого року було спрямовано додаткові 15 млрд грн для компенсацій для ВПО, і станом на сьогодні вже 2000 сімей придбали нові домівки, реалізувавши житлові сертифікати.

Хто може скористатися програмою?

Цією програмою можуть скористатися українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Важлива умова – мати дійсну довідку ВПО.

Програма "єВідновлення" та "Реєстр пошкодженого і знищеного майна" були реалізовані Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерство цифрової трансформації України у межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за сприяння USAID і UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, у "Дії" з’явилась нова опція "єВідновлення" - можливість подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці.