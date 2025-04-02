У "Дії" з'явилась нова опція для отримання коштів на відбудову

У "Дії" з’явилась нова опція "єВідновлення" - можливість подати заявку на компенсацію для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці.

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Алгоритм для отримання грошової компенсації оприлюднив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Відбудовуйте, якщо ви власник земельної ділянки на території, де немає активних бойових дій", - наголосив чиновник.

За його словами, перші 600 родин отримають кошти для відбудови на власній ділянці вже цього тижня. Отримані кошти можна витратити на розробку проєктної документації, закупівлі будівельних матеріалів та оплати робіт.

Цей компонент програми "єВідновлення" був давно передбачений законодавчою базою, але його реалізація затягнулася через технічні нюанси та брак фінансування, пояснила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк в ефірі національного телемарафону.

Як отримати компенсацію на відбудову: покрокова інструкція

Щоб отримати кошти на відбудову, необхідно подати заявку в "Дію" на компенсацію, вказавши адресу ділянки та об'єкт для будівництва.

Як наголошується у поясненнях Мінцфри, грошовою допомогою можуть скористатися українці, які втратили житло і які є власниками земельної делянки, розташованої поза межами території з активними бойовими діями.

Другий крок - зареєструвати через єдину державну систему у сфері будівництва повідомлення про початок будівництва, зазначила Олена Шуляк.

"Без цього повідомлення нарахування компенсації здійснюватись не буде", - пояснила депутатка.

Далі треба дочекатися, коли комісія в місцевих органах самоврядування проведе нарахування на віртуальний рахунок, оскільки претендент на виплати мусить відкрити у банків-партнерів картку "єВідновлення", куди будуть зараховані цільові кошти.

"Перший транш надійде у розмірі 50%. Після того, коли людина зробить відповідні роботи на своїй земельній ділянці, вона буде робити проміжний звіт, його перевірятиме комісія при органаз місцевого самоврядування. Далі спокійно людина отримає наступні 50% від суми нарахованих компенсацій", - наголосила Шуляк.

Минулого року зареєстровано понад 5 тисяч заяв від українців, які потребують державної підтримки для відбудови на власній ділянці. За словами Шуляк, усі цього року ці заяви можуть отримати компенсації на будівництво.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.