Україна залучає ще 350 млн євро на проєкти відновлення у громадах

Уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 350 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації "Програми відновлення України ІІІ" та проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України”.

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба розповів про важливі рішення Уряду, спрямовані на прискорення відновлення країни. Зокрема, 100 млн євро виділено від Банку розвитку Ради Європи на програму компенсацій за зруйноване житло. Це дозволить 3,5 тисячі українських сімей придбати нові домівки.

Загалом, за словами Кулеби, в рамках державної програми "єВідновлення" вже понад 87 тисяч родин отримали виплати на ремонт пошкодженого житла, а понад 7,6 тисячі сімей придбали нове житло замість зруйнованого.

Окремо Олексій Кулеба повідомив, що 50 млн євро надасть Банк розвитку Ради Європи на запуск програми пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

“Це будуть пільгові кредити для ВПО з доходом нижче середнього, під 3% річних з мінімальним першим внеском. Середній розмір щомісячного платежу близько 10 тис. грн”, – розповів деталі Віцепремʼєр-міністр.

Серед рішень Уряду – 100 млн євро на реалізацію “Програми відновлення України ІІІ”, що фінансується ЄІБ.

Ще 100 млн євро від ЄІБ буде спрямовано на відновлення водопостачання та водовідведення. Це дасть змогу підтримати реконструкцію, модернізацію та розвиток критичної та соціальної водної інфраструктури в громадах.

Програма відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

У червні 2024 року між Україною та ЄІБ було укладено Фінансову угоду, яка передбачає залучення 100 млн євро.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що постраждали від військової агресії РФ, а також у тих областях, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет місцевим бюджетам.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізується 225 проєктів на суму понад 500 млн євро.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.