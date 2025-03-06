20 млн євро на інвестпроєкти: Україна та ЄІБ розширюють співпрацю

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоду про залучення експертів у межах програми Jаspers. Мета співпраці – прискорити реалізацію державних інвестиційних проєктів та підвищити їхню ефективність. Фінансування забезпечують ЄІБ та Єврокомісія, які виділили 20 млн євро на консультативну підтримку економічного розвитку України.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Угоду підписали перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за операції банку в Україні. Її значущість підкреслила присутність президентки ЄІБ Наді Кальвіньо та Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос під час церемонії підписання.

Про угоду

ЄІБ та Україна підписали угоду про залучення команди експертів для підтримки реалізації інвестицій ЄІБ для України у межах механізму Ukraine Facility.

Експерти допоможуть швидше підготувати та реалізувати критично важливі проєкти.

Спочатку увага буде зосереджена:

на сферах енергетики;

транспорту та соцжитла;

а згодом експерти охоплять й інші напрями, зокрема реформу управління публічними інвестиціями (PIM).

Консультанти Jaspers надаватимуть підтримку державним установам і громадам у розробці та впровадженні інвестиційних проєктів відповідно до стандартів ЄС.

Ініціатива здійснюється в межах консультативної програми Jaspers, яку розширили на Україну. Її фінансування забезпечують ЄІБ та Єврокомісія, виділивши 20 млн євро на консультативну підтримку економічного розвитку країни.

Довідково:

Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) — консультативна програма Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії, яка допомагає країнам розробляти якісні інвестиційні проєкти.

В Україні Jaspers з 2022 року підтримує розвиток транспортної інфраструктури, допомагаючи у розробці стратегії інтеграції української та молдовської залізничних систем до ЄС, розширенні пропускної здатності на кордонах для скорочення часу очікування та консультуванні щодо національних транспортних стратегій, включаючи створення залізничного сполучення європейської колії між Львовом і кордонами зі Словаччиною та Угорщиною, а також між Львовом і кордоном з Румунією.

Нагадаємо, раніше Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.