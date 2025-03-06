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ЄС та ЄІБ інвестують 2 мільярди євро у відновлення України

ЄС та ЄІБ інвестують 2 мільярди євро у відновлення України
Фото: Мінекономіки

6 березня у Люксембурзі Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка відкриває можливість для ЄІБ інвестувати щонайменше 2 мільярди євро у нагальні проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Ця угода дозволить реалізовувати критично важливі ініціативи, узгоджені з урядом України, та є частиною ширшого механізму фінансової підтримки ЄС під назвою Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на відновлення державної інфраструктури, зміцнення енергетичної безпеки та розвиток транспортної системи України. Зокрема, фінансування піде на розширення гідроенергетики, збільшення виробництва відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності.

Також передбачено модернізацію залізниць, оновлення міського громадського транспорту та розвиток ініціативи "Шляхи солідарності", що покращує транспортне сполучення між Україною та ЄС.

Окремим напрямком стане підтримка відновлення муніципальної інфраструктури. Інвестиції допоможуть оновити системи водопостачання, опалення, освітлення, а також модернізувати лікарні, школи та університети.

Президентка ЄІБ Надя Кальвіньо підкреслила, що безпека України є безпекою всієї Європи, а підписана угода дозволить реалізовувати життєво необхідні проєкти, які посилять стійкість країни.

Нагадаємо, раніше Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Автор:
Тетяна Гойденко