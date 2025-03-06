Еврокомиссия и ЕИБ инвестируют €2 миллиарда в восстановление Украины

6 марта в Люксембурге Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк ( ЕИБ ) подписали гарантийное соглашение, которое открывает возможность для ЕИБ инвестировать не менее 2 миллиардов евро в неотложные проекты восстановления и реконструкции в Украине.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Это соглашение позволит реализовать критически важные инициативы, согласованные с правительством Украины, и является частью более широкого механизма финансовой поддержки ЕС под названием Ukraine Facility.

Средства будут направлены на восстановление государственной инфраструктуры, укрепление энергетической безопасности и развитие транспортной системы Украины. В частности, финансирование пойдет на расширение гидроэнергетики, увеличение производства возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности.

Также предусмотрена модернизация железных дорог, обновление городского общественного транспорта и развитие инициативы "Пути солидарности", которая улучшает транспортное сообщение между Украиной и ЕС.

Отдельным направлением станет поддержка обновления муниципальной инфраструктуры. Инвестиции помогут обновить системы водоснабжения, отопления, освещения, а также модернизировать больницы, школы и университеты.

Президент ЕИБ Надя Кальвиньо подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью всей Европы, а подписанное соглашение позволит реализовывать жизненно необходимые проекты, которые усилят устойчивость страны.

Напомним, ранее Украина и Европейский инвестиционный банк. подписали соглашения о финансировании восстановление энергетики и критической инфраструктуры Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.