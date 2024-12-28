ЕИБ может выделить €400 млн на строительство соцжилья в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения 400 млн евро на реализацию пилотного проекта по строительству социального жилья в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Старший секторальный экономист ЕИБ Гжегож Гайда отметил, что финансирование проекта будет включать как грантовые средства, так и кредит. Жилье планируется строить в хорошо обустроенных районах городов с доступом к необходимой технической и социальной инфраструктуре.

Согласно сообщению, основными принципами проекта станут использование лучших европейских практик, соблюдение энергоэффективных стандартов и концепции "build-back-better" (строить лучше, чем было).

Сколько квартир планируют построить

Предполагается, что в рамках проекта будет построено 6-6,5 тысячи квартир.

Отдельное внимание уделено вопросам аренды. Социальное жилье планируется предоставлять трудоустроенным гражданам с зарплатой, не ниже средней. Также местные власти смогут использовать 20–30% квартир для размещения работников, имеющих критическое значение для регионов.

Кроме того, проект стремится обеспечить финансовую самостоятельность сектора социального жилья, что позволит избежать необходимости покрывать расходы на его содержание на средства государственного бюджета.

По данным ИЭД, на начало 2022 года в Украине было всего 3 тысячи социальных квартир, тогда как количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на тот момент превышало 5 миллионов. По состоянию на октябрь 2024 года в стране насчитывается около 3,6 миллионов ВПЛ.

Отмечается, что проект "Контроль расходов на восстановление Украины", в рамках которого обсуждается эта инициатива, финансируется Европейским Союзом и реализуется Центром экономической стратегии, ИЭД и ОО "Технологии прогресса".

Как планируют обеспечить украинцев доступным жильем

Напомним, Государственное агентство восстановления в этом году начинает пилотный проект по строительству социального жилья. Сначала будет построено 6,2 тысяч квартир.

Также в Украине работают над обновлением жилищной политики – ее реформа позволит эффективно реализовывать право украинцев на жилье разными способами, в частности, через механизмы социальной аренды, льготной ипотеки и государственно-частного партнерства для строительства доступного жилья.

Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.