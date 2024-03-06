Инклюзивность и низкая стоимость. Дания построит в Украине социальное жилье по своим стандартам

В Дании инициировали создание фонда "Украинское жилье для всех", целью которого является разработка и реализация доступного арендного жилья в Украине на основе датской модели. Запланировано воплощение трех пилотных проектов в городах, подвергшихся последствиям из-за военных действий России.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Новый проект, инициированный датскими экспертами вместе с украинскими партнерами, преследует цель разработки доступного жилья в Украине. Фонд планирует построить устойчивые, доступные, удобные для обслуживания и энергоэффективные дома в Украине.

Ключевая идея заключается в разработке жилищной концепции, учитывающей потребности, традиции и культурный контекст украинцев, в частности, украинских беженцев.

В фонде отметили, что эта инициатива приобретает особое значение в условиях, когда рынок жилья в Украине нуждается в реформировании и новых подходах, ведь большинство жилья относится к категории собственного использования, и лишь небольшая часть предлагается для аренды на рыночных условиях или по высоким ценам, которые много кто не способен платить.

Проект предусматривает не только строительство новых домов, но и создание специальной экономической модели, позволяющей использовать доход от аренды для расширения доступного жилья.

Согласно сообщению, работа над проектом уже началась в Николаевской области. Здесь будут разработаны первые пилотные проекты, адаптированные к украинским условиям.

Инициатива будет проводиться в два этапа

На первом этапе будет разработано архитектурное видение и требования в соответствии со строительными нормами Украины и ЕС по экологической устойчивости в строительстве, которые обеспечивают социальное, экологическое, экономическое и устойчивое строительство. Этот этап будет включать в себя программу оценки архитектурной ценности и основу для правовой и организационной структуры.

На втором этапе будут разработаны и реализованы три пилотных проекта с украинскими партнерами. О том, в каких областях это будет происходить, пока в фонде не объявляют. Эти проекты должны положить основу для формирования жилищно-экономического комплекса, в частности, с разработкой эксплуатационных и финансовых планов.

Социальное жилье в Дании: какое оно

Датское социальное жилье называется alment boligbyggeri. Оно либо находится в собственности страны, либо им владеют и управляют самоуправляющиеся некоммерческие организации.

Оно разделено на различные типы, например: для молодежи, студентов или семей с детьми. Квартиры в таких домах сдают в аренду за низкую и стабильную плату, на них никто не вправе зарабатывать.

Большинство государственного жилья – это многоэтажное жилье, но примерно треть – частные дома.

В настоящее время в Дании 1 миллион человек проживает в государственном жилье, что составляет шестую часть всего населения страны.

Дания отстроит Николаев

Напомним, почти год назад Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона.

Предполагается, что в регионе будут активно работать не только над восстановлением жилья, но и промышленности. Местные власти отмечают, что таким образом в регионе будут увеличивать количество рабочих мест , а значит, эвакуируемые граждане будут возвращаться.