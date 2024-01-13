Дания предоставит новый пакет помощи Украине: средства потратят на Николаев

Дания предоставит Украине очередной пакет помощи более чем на 21 миллион долларов. Поддержка предназначена для восстановления Николаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что помощь пойдет на:

разминирование сельскохозяйственных угодий;

предоставление когенерационных установок (энергетическое оборудование);

реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета (работы будут касаться противопожарной безопасности).

Помощь от Дании

Дания оказывает Украине, в частности военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии.

В декабре 2023 года премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на 1 млрд евро, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

По данным Министерства экономики Украины, общий объем военной помощи, предоставленной Копенгагеном с начала войны, составляет около 3 млрд долларов.

На восстановление Николаевской области, как отмечают в Мининфраструктуры, Дания в 2023 году выделила более 100 млн долларов. Ранее страна взяла шефство над восстановлением этого региона.

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