Латвия объявила о новом пакете помощи для Украины

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, гаубицы и другое вооружение. Об этом 11 января сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По его словам, также будет передано:

противотанковое оружие;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

экипировка.

Кроме того, известно, что президенты Украины и Латвии подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере, в частности по изготовлению дронов.

Помощь от Латвии

Латвия – одна из стран, поддерживающих Украину в противостоянии российской агрессии.

Как отмечал в конце декабря 2023 года латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, с начала полномасштабной войны было выделено помощь на 595 млн евро, что составляет 0,85% внутреннего валового продукта его страны.

Дипломат указывал, что Рига оказывает военную, финансовую, гуманитарную помощь и продолжает участвовать в процессе восстановления Украины, уделяя особое внимание Черниговской области. В частности, с Программой развития ООН был заключен договор на 2 млн евро, которые предназначены для восстановления объектов социальной инфраструктуры в регионе.

В 2023 году Латвия выделила 5,1 млн евро на восстановление Украины. Из этих средств 3,1 млн евро на разные проекты реализовал латвийский МИД.