В ООН объявили о намерениях предоставить Украине $3,1 млрд гуманитарной помощи

На следующей неделе ООН запросит у международных доноров $3,1 млрд для финансирования гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

План реагирования ООН на 2024 год будет представлен Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) совместно с агентством ООН по делам беженцев 15 января в Женеве. Он предусматривает заложение $3,1 млрд для оказания помощи 8,5 миллионам людей в Украине.

"Поскольку война в Украине не ослабевает, вызывая высокий уровень гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть стабильной", - заявила Эдем Восорну, директор одного из отделов УКГП ООН.

"В 2024 году мы призываем всех доноров еще раз активизироваться и помочь народу Украины", – добавила она.

Напомним, ранее УКГП сообщило, что более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, в этом году нуждаются в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Из-за военной агрессии страны-соседа около 6,3 млн человек были вынуждены бежать за границу. Вместе с тем, 4 млн человек, среди них около 1 млн детей, остаются перемещенными внутри страны.

У организации вызвало обеспокоенность, что доступ к территориям, временно оккупированным Россией, остается "значительно затрудненным".

"Это вызывает огромную тревогу у сотен тысяч людей, живущих на оккупированных территориях у линии фронта, где потребности наиболее актуальны", - сказала Эдем Восорну.

Добавим, ранее Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере $435 млн на удовлетворение зимних потребностей более 11 миллионов украинцев.

В первую очередь поддержка будет оказываться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской.

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