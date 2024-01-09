В этом году 40% населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи - ООН

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и почти двух лет беспрерывных боевых действий, более 14,6 миллионов украинцев, что составляет примерно 40 % населения Украины, в этом году нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП).

"Ежедневно погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются. Первая неделя января принесла Украине волну нападений, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.

Известно также, что война заставила около 6,3 миллиона украинцев уехать за границу.

В ООН отметили, что в дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы, поэтому продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда.

"В понедельник (15 января) Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди представят наши планы, скоординированные ООН, по спасению жизней и преодолению страданий, вызванных этой продолжающейся чрезвычайной ситуацией", - сообщил пресс-секретарь УКГП.

Добавим, ранее Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов на удовлетворение зимних потребностей свыше 11 миллионов украинцев.

В первую очередь поддержка будет оказываться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.