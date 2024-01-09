Цьогоріч 40 % населення України потребуватиме гуманітарної допомоги - ООН

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та майже двох років невпинних бойових дій, понад 14,6 мільйонів українців, що становить приблизно 40 % населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

"Щодня гинуть і отримують поранення цивільні особи, а їхні будинки та критична інфраструктура руйнуються. Перший тиждень січня приніс Україні хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває досі", - йдеться в повідомленні.

Відомо також, що війна також змусила близько 6,3 мільйона українців виїхати за кордон.

В ООН зазначили, що на додаток до насильства, Україна зараз перебуває в полоні глибокої зими, тому продовження широкомасштабної гуманітарної операції сьогодні є актуальним, як ніколи.

"У понеділок (15 січня) Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс і Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді представлять наші плани, скоординовані ООН, щодо порятунку життів і подолання страждань, спричинених цією надзвичайною ситуацією, яка триває", - повідомив прессекретар УКГП Йенс Лаерке.

Додамо, раніше Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.

Першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.