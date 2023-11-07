ООН просить партнерів виділити Україні $435 мільйонів для проходження зимового періоду

Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів для проходження зимового періоду.

Про це йдеться на сайті офісу ООН із координації гуманітарних питань.

Цей план втілюється завдяки спільним зусиллям уряду України та національних, регіональних і місцевих органів влади. В майбутньому його буде регулярно доповнювати програма, яка спрямована на задоволення потреб понад 11 мільйонів українців.

У повідомленні зазначено, що за рахунок цих коштів можна забезпечити гуманітарною допомогою понад 1,7 мільйона осіб на всій території України до березня 2024 року.

Згідно з повідомленням, першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.

В ООН повідомили, що вже доставила 14 конвоїв з гум допомогою до прифронтових населених пунктів Запорізької області, надаючи необхідну підтримку понад 30 000 людей, які проживають поблизу південного фронту. З початку року до прифронтових районів прибули 96 гуманітарних конвоїв

Раніше управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляло, що виділить 123 мільйони доларів для допомоги у зимовий період внутрішньо переміщеним особами та іншим людям, які постраждали від війни.

Окрім ООН, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також додатково спрямує 25 мільйонів доларів на підготовку потерпілих від війни українців до зими.