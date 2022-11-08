USAID виділить ще $25 мільйонів на допомогу українцям у підготовці до зими

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) додатково спрямує 25 мільйонів доларів на підготовку потерпілих від війни українців до зими. Як йдеться у повідомленні агентства, про це оголосила у вівторок посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час відвідин містечка для внутрішньо переміщених осіб в Ірпені Київської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Завдяки цим новим коштам США наростять наявні зусилля щодо планування та реагування на зиму, збільшивши масштаби допомоги до майже 75 тисяч найбільш постраждалих домогосподарств, в першу чергу на сході України, де внаслідок неспровокованого путінського вторгнення було знищено інфраструктуру та роботу необхідних служб", - наголошується в ньому.

Вказано, що Міжнародна організація з міграції, яка виступає партнером USAID, направить додаткову гуманітарну допомогу українцям із вразливих категорій, включаючи багатоцільову грошову допомогу, а також допомогу, яка стосується сховищ, водопостачання, санітарії та гігієни.

Нагадаємо, що місяць тому адміністратор USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва анонсувала виділення Україні 55 мільйонів доларів на підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Крім того, агентство повідомило про виділення 216 мільйонів доларів у вигляді гуманітарної допомоги, пов'язаної із підготовкою до зими.

"USAID та наші гуманітарні партнери продовжують швидко розширювати допомогу в підготовці до зими груп ризику в Україні, включаючи надання предметів домашнього вжитку для зими, термоковдр і теплого одягу, а також основних опалювальних приладів та запасів палива для вирішення невідкладних проблем та довгострокових потреб уразливих домогосподарств", - зазначають в агентстві.

Там нагадують, що за попередній рік (жовтень 2021 - вересень 2022) США загалом надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів для підтримки людей, що постраждали від конфлікту, і на території України, і для тих, хто виїхав з неї до сусідніх країн; в тому числі допомогу на понад 1 мільярд доларів від USAID.