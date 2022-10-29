У Василькові відкрили модульне містечко для ВПО та мешканців зруйнованого авіаударом будинку

У Василькові Київської області 29 жовтня відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які втратили житло у самому місті внаслідок повномасштабного вторгнення.

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Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, у відкритті взяли участь міністр Олексій Чернишов, посол Польші Бартош Ціхоцький, начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба та мер Василькова Наталія Баласинович.

"Сьогодні завдяки міцній співпраці з польським урядом відкрили 12-е тимчасове модульне містечко. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи, а також мешканці багатоквартирного будинку у Василькові, що був зруйнований авіаударом. У містечку створено всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовою, але домівкою", – вказав Чернишов.

Модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Загалом тут знайдуть тимчасовий прихисток 352 людини.

"Інфраструктура містечка передбачає всі необхідні зручності для життя та відповідає всім технічним вимогам, у тому числі для проживання в будь-яку пору року. Є кухня, їдальня, санвузли, душові кабінки, адміністративні приміщення", - вказують у Мінрегіоні.

Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон Фото: Мінрегіон

Зазначаєтьс, що містечко освітлюється та опалюється, повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою та іншим обладнаннями, а кімнати мешканців – меблями.

Нагадаємо, раніше в рамках співпраці з Польщею було відкрито та заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб у деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) та Чернігівської (село Новоселівка) областей, а також у Львові.