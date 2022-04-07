У Львові встановлюють перше контейнерне містечко для переселенців

У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 людей.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Це 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть поміститися 2-4 особи. Усередині є все необхідне: меблі, світло, тепло", — розповів Садовий.

Він також додав, що санвузли та їдальня розташовані на території містечка.

Садовий уточнив, що житлові контейнери надала Україні Польща, а на території Львова буде кілька таких містечок.

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Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, в Україні збудують тимчасове житло для переселенців.

Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.

Держава також виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.

На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.

А домовласникам, які безплатно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.