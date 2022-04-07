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У Львові встановлюють перше контейнерне містечко для переселенців
У Львові розпочалося облаштування першого контейнерного містечка для переселенців. Воно зможе прийняти понад 350 людей.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Це 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть поміститися 2-4 особи. Усередині є все необхідне: меблі, світло, тепло", — розповів Садовий.
Він також додав, що санвузли та їдальня розташовані на території містечка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Садовий уточнив, що житлові контейнери надала Україні Польща, а на території Львова буде кілька таких містечок.
Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, в Україні збудують тимчасове житло для переселенців.
Кабінет міністрів запустив програму підтримки для переселенців, яка охоплює три основні напрямки – виплату грошей, надання роботи та допомогу з житлом.
Держава також виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну допомогу на суму 2 тисячі гривень.
На кожну дитину, яка з батьками також була змушена виїхати зі свого будинку через війну, переселенці отримають по 3 тисячі гривень.
А домовласникам, які безплатно приймають у себе переселенців, компенсують вартість комуналки. Так, за кожного переселенця держава заплатить 450 гривень на місяць.