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Во Львове устанавливают первый контейнерный городок для переселенцев
Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
"Это 70 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек. В одном домике могут поместиться 2-4 человека. Внутри есть все необходимое: мебель, свет, тепло", — рассказал Садовой.
Он также добавил, что санузлы и столовая расположены на территории городка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Садовой уточнил, что жилые контейнеры Украине предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько таких городков.
Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, в Украине построят временное жилье для переселенцев.
Также Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основных направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.
Государство также выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.
На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.
А домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.