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Во Львове устанавливают первый контейнерный городок для переселенцев

Во Львове устанавливают первый контейнерный городок для переселенцев
Жилые контейнеры Украине предоставила Польша. Фото: Андрей Садовой

Во Львове началось обустройство первого контейнерного городка для переселенцев. Он сможет принять более 350 человек.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Это 70 жилых контейнеров, в которых смогут жить более 350 человек. В одном домике могут поместиться 2-4 человека. Внутри есть все необходимое: мебель, свет, тепло", — рассказал Садовой.

 Он также добавил, что санузлы и столовая расположены на территории городка.

Садовой уточнил, что жилые контейнеры Украине предоставила Польша, а на территории Львова будет несколько таких городков.

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Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, в Украине построят временное жилье для переселенцев.

Также Кабинет министров запустил программу поддержки для переселенцев, которая охватывает три основных направления — выплату денег, предоставление работы и помощь с жильем.

Государство также выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен.

На каждого ребенка, который с родителями также был вынужден уехать из своего дома из-за войны, переселенцы получат по 3 тысячи гривен.

А домовладельцам, бесплатно принимающим у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммуналки. Так, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц

Автор:
Светлана Манько