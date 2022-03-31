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Недвижимость
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Дома в Украине после войны будут строить с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом

Дома в Украине после войны будут строить с бомбоубежищами
Проектирование новых домов будет происходить с учетом новых реалий

С начала полномасштабной войны России против Украины в результате обстрелов агрессора были разрушены тысячи домов. Украинские города и посёлки и вся инфраструктура должны быть восстановлены, а проектирование новых домов будет происходить с учетом новых реалий.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"У нас есть задача от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки, поэтому уже работаем в этом направлении", — отметил министр.

Кубраков подчеркнул, что собираются все данные по всем потерям и Россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны.

Министр также заявил, что восстановление новых объектов должно происходить с учетом приобретенного опыта боевых действий — эти дома должны быть более защищенными и энергоэффективными.

"У нас будет возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности, об этом были и есть проекты "Большая стройка" и "Энергетическая независимость" — о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины", — рассказал он.

Отметим, все новые дома в Израиле строятся с бомбоубежищем. Более того, в квартирах должны быть "комнаты безопасности" – индивидуальные бомбоубежища в стержне дома, который должен выстоять в случае попадания ракеты, так как эта страна уже много лет воюет с Палестиной.

По последним данным, в Харькове разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий.

В результате боевых действий и постоянных бомбежек российской армии от 80 до 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены. В Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской областях разрушены тысячи домов. Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".

Кабинет министров принял постановление, которое позволит украинцам онлайн через "Дію" фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов.

Как заявил президент Владимир Зеленский, в Украине построят временное жилье для переселенцев.

Автор:
Светлана Манько