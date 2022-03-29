Ущерб Украины от российской агрессии превышает $1 трлн — Шмыгаль

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь в будущем составляют более $1 трлн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы составляет более триллиона долларов", — сообщил премьер.

По словам главы правительства, на сегодняшний день подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

Шмыгаль подчеркнул, что главная составляющая ущерба — это прямые инфраструктурные убытки.

"Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения: мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка — около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", — пояснил глава Кабмина.

Шмыгаль уточнил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть его будет работать через портал "Дія", и каждый гражданин Украины сможет зарегистрировать потери, причиненные его имуществу.

"У нас будет точный, почти бухгалтерский учет всех причиненных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", — отметил глава правительства.

Второй составляющей, как отметил Шмыгаль, является подсчет потерь украинской экономики.

"Это падение ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд", — рассказал Шмыгаль.

Третий показатель оценки ущерба — потери, которые понесло государство в результате уменьшения ВВП в перспективе.

"До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", — резюмировал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.