Збитки України від російської агресії перевищують $1 трлн – Шмигаль

Втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат у майбутньому становлять понад $1 трлн.

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Про це в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Збиток, розрахований непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки становить понад трильйон доларів", — повідомив прем'єр.

За словами глави уряду, на сьогоднішній день підрахунок поки що експертний, але збиток структурований.

Шмигаль наголосив, що головна складова збитків — це прямі інфраструктурні збитки.

"Це те, що ми втратили внаслідок прямої руйнації: мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щодня зростають. Зараз наша оцінка — близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд", — пояснив голова Кабміну.

Шмигаль уточнив, що для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина його працюватиме через портал "Дія", і кожен громадянин України зможе зареєструвати втрати, заподіяні його майну.

"У нас буде точний, майже бухгалтерський облік усіх заподіяних збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків", — зазначив глава уряду.

Другою складовою, як зазначив Шмигаль, є підрахунок втрат української економіки.

"Це падіння ВВП (валовий внутрішній продукт — Delo.ua ) у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд", — розповів Шмигаль.

Третій показник оцінки збитків — втрати, які зазнала держава внаслідок зменшення ВВП у перспективі.

"До війни у нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування", — резюмував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, заподіяних довкіллю.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.